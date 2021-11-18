«Хоть узбекский»: Соседов раскрыл позицию Ротару по Крыму

Недавнее заявление сестры украинской певицы Софии Ротару Аурики о том, что вся их семья «ждет возвращения Крыма» в состав Украины - не значит, что так же думает сама артистка, заявил музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя ее скорый приезд на голубой огонек в Москву. Об этом 18 ноября написали РИА Новости

Аннулирование удостоверения: концерт украинки Maruv в Минске отменен © Maruv/Инстаграм

«Эта тема полощется много лет, каждый год перед съемками новогодних огоньков и "Песни года", когда Соня Ротару приезжает сниматься в Москву. Аурика может говорить что угодно, да и Сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским — ей это все равно», — заявил Соседов.

Он утверждает, что сейчас любые заявления Ротару и ее родни стоит многократно делить на ситуацию в стране, принимая во внимание, что артистка несвободна в своих формулировках.

«Там (на Украине — ред.) страшный национализм сегодня. Ее "нагибают" украинские националисты, мол, выступай, чтоб Крым нам отдать. Вот она и говорит. Но она аккуратно говорит. Не с пеной у рта и не ходит на митинги, как [актриса Лия] Ахеджакова. У нее украинский паспорт, она живет под Киевом, так что она вынуждена так говорить, хотя на самом деле так не считает и вообще далека от политики», — считает критик.

Однако предложение главы комитета Госсовета республики Крым по культуре Николая Волкова о лишении Ротару звания почетной крымчанки Соседов поддержал.

«Это можно. Для острастки. Чтобы все-таки немножко приструнить. Впрочем, для нее это будет даже не комариный укус. Этот значок давно у нее где-то завалялся, если она вообще его не потеряла за всякими шикарными подарками и дорогими украшениями. Поэтому можно лишить — почему бы и нет», — сказал он.

Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году, однако после Майдана 2014 года артистка заняла проукраинскую позицию, считая, что полуостров якобы силовым путем захватила РФ, при этом результаты референдума исполнительница не признает.

Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно «озвучила» еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

Между тем, информация о скором приезде певицы в Крым — не утка. В Instagram программы «Песни года» опубликована афиша предстоящего новогоднего огонька, в ней значатся такие имена как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Полина Гагарина и София Ротару.

Известно, что съемки шоу пройдут 4 декабря в московском Дворце спорта.