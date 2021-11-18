Европейский союз согласился создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч беженцев, находящихся в Белоруссии, заявила 18 ноября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт

Белорусский представитель заявила, что ходе телефонного разговора президента страны Александра Лукашенко с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, лидер Белоруссии предложил механизм урегулирования миграционного кризиса.

По словам Эйсмонт, в рамках данного механизма около двух тысяч беженцев, которые находятся в стихийном лагере, созданном у польской границы, будут отправлены в Германию по организованному ЕС гуманитарному коридору.

Всего в Белоруссии находятся около семи тысяч беженцев, стремящихся попасть в страны Евросоюза, указала Эйсмонт.

«Мы берём на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тысячам вернуться на Родину», — рассказала пресс-секретарь президента.

Она заявила, что Белоруссия уже начала выполнять взятые на себя в ходе переговоров обязательства. В частности, Эйсмонт упомянула об отправке из страны в Ирак самолёта с 374 беженцами, согласившимися вернуться домой. «Вернули в Белоруссию разутым»: СМИ рассказали о жестокости польских силовиков © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Миграционный кризис на белорусско-литовской границе обострился в начале ноября, когда тысячи мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждениях.

Польша утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. Белоруссия отвергает эти обвинения и, в свою очередь, обвиняет Польшу в жестоком обращении с мирными людьми.