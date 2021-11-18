Родителям 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом 17 ноября сообщает «Суспильне» со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко

В отношении родителей подростка открыли уголовное производство по двум статьям — 287 УК Украины (допуска к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения или не имеет права на управление транспортным средством) и 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

Виновника смертельного ДТП в Харькове отправили в СИЗО © Telegram

На расследовании роли родителей настаивает сторона потерпевшего — родственники погибшего водителя Chevrolet. По словам адвоката потерпевших Игоря Черняка, сейчас тактика защиты обвиняемого будет направлена на то, чтобы вывести из-под удара родителей Николая.

Во вторник, 26 октября, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП: автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проехал на «красный» и врезался в Chevrolet. Водитель последнего, 58-летний мужчина, скончался на месте, три пассажира Infinity оказались в реанимации.