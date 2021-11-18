«Детективами НАБУ осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 19 мая 2020 года по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса. 30.12.2020 детектив принял решение закрыть уголовное производство из-за отсутствия состава преступления», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Высший антикоррупционный суд и апелляционная палата признали решение закрыть дело законным, апелляция заявителя была отклонена.
Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, Госбюро расследований приняло решение закрыть дело о возможной государственной измене экс-президента Петра Порошенко.
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко от 2016 года. На записях Байден, в частности, призвал Порошенко не допустить уголовного преследования Арсения Яценюка и не снимать с должности главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева.
Кроме того, в разговорах речь шла о необходимости повышения тарифов на Украине, деле украинской компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, и национализации «Приватбанка».