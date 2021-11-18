Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР) закрыли уголовные дела по «пленкам Деркача» о записях разговоров экс-президента Петра Порошенко и бывшего тогда вице-президентом США Джо Байдена. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины в ответ на запрос «Украинских новостей», сообщает издание 18 ноября

«Детективами НАБУ осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве от 19 мая 2020 года по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса. 30.12.2020 детектив принял решение закрыть уголовное производство из-за отсутствия состава преступления», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Высший антикоррупционный суд и апелляционная палата признали решение закрыть дело законным, апелляция заявителя была отклонена.

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, Госбюро расследований приняло решение закрыть дело о возможной государственной измене экс-президента Петра Порошенко.

Разведка США обвинила Деркача в действиях с подачи РФ © CC0, Pixabay Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров экс-вице-президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко от 2016 года. На записях Байден, в частности, призвал Порошенко не допустить уголовного преследования Арсения Яценюка и не снимать с должности главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева.

Кроме того, в разговорах речь шла о необходимости повышения тарифов на Украине, деле украинской компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, и национализации «Приватбанка».