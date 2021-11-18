«На Украину я не могу поехать, возможности нет. Я хочу гражданство России получить. Я надеюсь, что я получу российское гражданство», — цитирует агентство урожденного афганца с украинским паспортом Сургуна Мангала.
Разговор происходил на борту российского военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего беженцев в Россию. Мангал заявил, что обязательно останется в РФ.
«У меня там предки — генерал Джамал Хан похоронен в России, в Санкт Петербурге», — пояснил укроафганец.
Говоря о том, почему он не может оставаться на Украине, Мангал ответил: «потому что она сама в нищете живет».
«И поэтому я приехал в Россию, у меня там брат бывший военный. У меня там брат, сестры все почти, кроме мамы», — поведал Манга.
Инженер-экономист по специальности, в России он занимался мелким бизнесом, и теперь хочет «поехать снова начинать с нуля работу».
«Я очень доволен. Я не ожидал, что мы поедем. И, кстати, мы писали в посольство Украины, и министерство Украины не дало возможности, чтобы мы полетели. Один раз самолет украли в Иран. Потом второй раз, не знаю, американцы или канадцы полетели за нами, но нам возможность не дали, чтобы мы улетели», — добавил он.
Мангал поблагодарил российского лидера Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Министру обороны Шойгу и президенту России Путину лично благодарен, что дали возможность нас забрать в Россию. Он о нас забоится, президент Путин, это человек, который любит россиян, и уважаемый человек лично для меня», — сказал Мангал.
Ранее по поручению президента Путина три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана.