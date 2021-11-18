Депутаты Верховной Рады большинством голосов приняли постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования смерти коллеги Антона Полякова, который был обнаружен полицейскими в такси. Трансляцию заседания парламента 18 ноября вел телеканал «Рада»

Символ насильственной смерти: астролог рассказал о гибели депутата Рады Полякова © Facebook, Антон Поляков Анна Скороход. За него проголосовали 322 из 353 депутатов. Отчет комиссии предполагается заслушать на пленарном заседании не позднее шести месяцев со дня ее образования.

Основной задачей комиссии, которая создана на год, определяется расследование смерти (убийства) Полякова. Главой комиссии назначена Скороход, ее заместителем — депутат от «Голоса» Александра Устинова. Также в комиссию вошли Анатолий Бурмич от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виталий Данилов от «Батькивщины», Николай Величкович от «Европейской солидарности» и Сергей Шахов от группы «Доверие».

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон, алкоголь и димедрол в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.