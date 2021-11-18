Здоровье украинской певицы Софии Ротару в последнее время вызывает беспокойство у ее поклонников, так как в сети все чаще стали появляться видео, где артистку одолевает тремор. Сестра исполнительницы Аурика Ротару заявила, что слухи сильно преувеличены, ее слова 17 ноября привел ФАН

«Она (София Ротару — ред.) здорова и, даст бог, проживет еще долго. Когда она была худая, то писали, что болеет, мол, туберкулез. Потом писали даже, что умерла. Не знаю, кому нужно. Это просто сплетни. Все нормально!» — сказала Аурика.

Аннулирование удостоверения: концерт украинки Maruv в Минске отменен © Maruv/Инстаграм

За последнее время в сети появилось сразу несколько видео, на которых Ротару не может справиться с тремором.

По этому поводу высказались и медики, большинство из них считает, что происходящее со знаменитостью, с большой долей вероятности, указывает на наличие у нее заболевания Паркинсона — возрастного неврологическое заболевания, повреждающего структуру головного мозга.