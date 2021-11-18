«Она (София Ротару — ред.) здорова и, даст бог, проживет еще долго. Когда она была худая, то писали, что болеет, мол, туберкулез. Потом писали даже, что умерла. Не знаю, кому нужно. Это просто сплетни. Все нормально!» — сказала Аурика.
По словам родственницы артистки, сейчас «хуторянка» сидит на легкой диете, чтобы привести себя в форму перед новогодними огоньками, на съемки одного из которых, по слухам, она прилетит в Москву.
За последнее время в сети появилось сразу несколько видео, на которых Ротару не может справиться с тремором.
По этому поводу высказались и медики, большинство из них считает, что происходящее со знаменитостью, с большой долей вероятности, указывает на наличие у нее заболевания Паркинсона — возрастного неврологическое заболевания, повреждающего структуру головного мозга.