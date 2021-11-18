Парламентарий считает, что вопрос о признании геноцида необходимо поднять на международном уровне.
«Он был, но о нём умалчивают. Признают многомиллионные жертвы советского народа, но не признают геноцида. Думаю, это явная недоработка советского периода», — заявил Пушков.
Сенатор рассказал, что, по разным оценкам, в ходе Великой Отечественной войны гитлеровцами было уничтожено от 13 до 18 миллионов мирных граждан СССР.
По словам Пушкова, захватчики уничтожали людей как советских граждан, а не по национальному признаку, поэтому делить население СССР, подвергшееся геноциду, на этнические группы, «в данном случае было бы неправильным».