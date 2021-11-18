Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что что необходимо добиться признания геноцида советского народа, осуществлявшегося гитлеровской Германией во время Великой Отечественной войны, сообщает 18 ноября «Парламентская газета»

Парламентарий считает, что вопрос о признании геноцида необходимо поднять на международном уровне.

«Он был, но о нём умалчивают. Признают многомиллионные жертвы советского народа, но не признают геноцида. Думаю, это явная недоработка советского периода», — заявил Пушков.

Сенатор рассказал, что, по разным оценкам, в ходе Великой Отечественной войны гитлеровцами было уничтожено от 13 до 18 миллионов мирных граждан СССР. Дело о геноциде белорусского народа. Юридическая и политическая стороны © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

По словам Пушкова, захватчики уничтожали людей как советских граждан, а не по национальному признаку, поэтому делить население СССР, подвергшееся геноциду, на этнические группы, «в данном случае было бы неправильным».