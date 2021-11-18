Трое мигрантов попытались пересечь границу Польши на лодке. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил пресс-секретарь Надбужанского отделения пограничной охраны Дариуш Сеницкий, передает Polska Agencja Prasowa

«Россия может напасть». Как Польша получает выгоду от миграционного кризиса на ее границе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По пути они наткнулись на патруль польских пограничников. Лодка развернулась, но патрульные заметили еще одну группу мигрантов, которые спрятались в кустах на берегу реки — вероятно, все они должны были переправиться на польский берег.

Ранее несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.