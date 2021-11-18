«Никаких задержаний мигрантов, которые попали в Чернобыльскую зону, не было», — сообщили в полиции.
Ранее в сети распространили видео, согласно которому в Чернобыльской зоне отчуждения была задержана группа нелегальных мигрантов из Пакистана и Афганистана, которые пытались достичь территории стран ЕС. Группу якобы вели лесными маршрутами с территории Белоруссии, а на Украине должны были встретить и переправить в одну из стран ЕС.
Ранее экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сделал заявление, что Украине не грозят мигранты, пробивающиеся сейчас через польско-белорусскую границу, так как цель беженцев — попасть в Европу.
Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате толпы иностранцев в основном арабского происхождения продолжают находиться на границе и атаковать ее, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.
Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.
Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.
Аналогичное заявление сделал и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, объявивший о том, что происходящее — якобы намеренные действия Белоруссии, которая может перенаправить беженцев для атаки границы с Украиной.
Минск называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.