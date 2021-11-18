Полиция Киевской области заявила о недостоверности информации, опубликованной ранее рядом СМИ о прорыве государственной границы Украины мигрантами через территорию Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом 18 ноября сообщается на странице ведомства в Facebook

«Никаких задержаний мигрантов, которые попали в Чернобыльскую зону, не было», — сообщили в полиции.

Партия Порошенко требует создать в Раде новую ВСК для расследования дела о «вагнеровцах» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сделал заявление, что Украине не грозят мигранты, пробивающиеся сейчас через польско-белорусскую границу, так как цель беженцев — попасть в Европу.

Во вторник, 9 ноября, Польша закрыла пограничный переход с Белоруссией в пункте пропуска «Кузница» из-за напряженной ситуации с мигрантами. В результате толпы иностранцев в основном арабского происхождения продолжают находиться на границе и атаковать ее, ломая заборы с помощью топоров и кусачек для металла.

Ранее миграционный вопрос был в ведении Белоруссии, однако когда Евросоюз начал грозить президенту Александру Лукашенко санкциями, он предложил европейцам заняться этой проблемой без его помощи.

Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой режима Лукашенко», которая угрожает безопасности всей Европы.

Аналогичное заявление сделал и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука, объявивший о том, что происходящее — якобы намеренные действия Белоруссии, которая может перенаправить беженцев для атаки границы с Украиной.

Минск называет действия европейцев, применяемые сейчас против беженцев, негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.