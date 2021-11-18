Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны страны, направленные против россиян. Об этом 18 ноября сообщается на сайте Офиса президента

Зеленский ввел новые антироссийские санкции © REUTERS, Andy Buchanan

В список ограничений также включен запрет вхождения иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды, запрет на выдачу разрешений Нацбанка Украины на совершение инвестиций, прекращение выдачи разрешений на ввоз или вывоз валютных ценностей.

Санкциями также ограничивается выдача наличных по платежным картам, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и лишение всех государственных наград Украины.

Кроме российских граждан, в списке числится бывший заместитель начальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, бывший сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев и бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков, которые работают, по данным СНБО Украины, в Луганске.

Также в списке указаны гражданин ДНР Николай Карчук и чиновник Минюста ДНР Сергей Ткаченко.