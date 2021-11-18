Концерт украинской певицы Maruv (Анны Корсун) в Минске, запланированный на 20 ноября отменен. Информация об этом 18 ноября появилась на сайте концертного зала Prime Hall, где должено было пройти выступление

«Концерт Maruv, запланированный на 20.11.2021 в Prime Hall, ОТМЕНЕН в связи с аннулированием гастрольного удостоверения Минским городским управлением культуры», — говорится в сообщении.

Издание Украина.ру обратилось в Prime Hall за прояснением ситуации, и вот какой ответ мы получили:

«У нас организаторы получают разрешение на проведение мероприятий, это разрешение отозвал исполком. По какой-то причине. Поэтому мероприятие не состоится, оно будет отменено, билеты нужно сдавать», — ответили представители концертного зала.

Прикрыла грязный пол огромным бюстом: молодая жена Цекало шокировала публику © Instagram, darina.ervin Maruv стала победительницей национального отбора «Евровидения», но отказалась ехать, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».

В итоге артистка предпочла российскую сцену, где довольно успешно выступает и развивается, регулярно выпуская новые песни, в том числе в дуэте с коллегами из РФ, например, Филиппом Киркоровым.

Однако летом 2021-го исполнительница все же попала в политический скандал, когда отказалась ехать на «Славянский базар» в Витебске после того, как граждане Белоруссии, протестующие против президента Александра Лукашенко, завалили ее соцсети требованиями «не поддерживать диктатора».