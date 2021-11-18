Законопроект опубликован на сайте Рады.
«В финальной редакции абзац про снятие моратория из текста исключили. Это означает, что в законопроекте, который будет принят, абзаца по снятию моратория не будет. С 2016 года, за время действия моратория, индекс инвестиций в деревообработку вырос на 69%», — сообщил Наталуха.
На 21 ноября в Брюсселе назначено заседание торгового комитета, в его повестке — вопрос выполнения арбитража.
Во время заседания делегация Украины должна представить «свое видение этого вопроса», отметила депутат Роксолана Пидласа.
В 2005 году Украина ввела мораторий на экспорт леса-кругляка и лесоматериалов, в 2015-м Рада продлила запрет на 10 лет. При этом в качестве обоснования в тексте моратория прописана защита не экологии и природных ресурсов, а экономики.
Еврокомиссия подала против Украины иск в Международный арбитражный суд, поскольку мораторий на экспорт леса противоречит Соглашению об Ассоциации с ЕС.
Арбитраж после иска признал право Украины вводить запрет на экспорт леса, однако признал неправомерной нынешнюю формулировку моратория.
При этом, несмотря на мораторий, украинская древесина импортируется в страны ЕС незаконно. По данным экологической организации Earthsight, реальный экспорт леса из Украины больше, чем из любой другой страны мира.