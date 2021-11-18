Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о рынке древесины, при этом из него исключили норму об отмене моратория на экспорт леса, которую требует принять Евросоюз. Об этом на заседании Рады 18 ноября сказал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, передает «Обозреватель»

Украина готовит свои леса к «распилу»: назван срок возобновления экспорта необработанной древесины © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк опубликован на сайте Рады.

«В финальной редакции абзац про снятие моратория из текста исключили. Это означает, что в законопроекте, который будет принят, абзаца по снятию моратория не будет. С 2016 года, за время действия моратория, индекс инвестиций в деревообработку вырос на 69%», — сообщил Наталуха.

На 21 ноября в Брюсселе назначено заседание торгового комитета, в его повестке — вопрос выполнения арбитража.

Во время заседания делегация Украины должна представить «свое видение этого вопроса», отметила депутат Роксолана Пидласа.

В 2005 году Украина ввела мораторий на экспорт леса-кругляка и лесоматериалов, в 2015-м Рада продлила запрет на 10 лет. При этом в качестве обоснования в тексте моратория прописана защита не экологии и природных ресурсов, а экономики.

Еврокомиссия подала против Украины иск в Международный арбитражный суд, поскольку мораторий на экспорт леса противоречит Соглашению об Ассоциации с ЕС.

Арбитраж после иска признал право Украины вводить запрет на экспорт леса, однако признал неправомерной нынешнюю формулировку моратория.

При этом, несмотря на мораторий, украинская древесина импортируется в страны ЕС незаконно. По данным экологической организации Earthsight, реальный экспорт леса из Украины больше, чем из любой другой страны мира.