Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «просто публикациями» сообщения о том, что Великобритания планирует перебросить на Украину 600 бойцов из-за якобы угрозы вторжения России. Об этом он заявил на брифинге 18 ноября

Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона © AP, Ted Shaffrey

«Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации», — сказал Кулеба.

Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ готовится вторгнуться на Украину. Москва, утверждает он, никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта.

На прошлой неделе правительство Украины одобрило проект соглашения с Великобританией о получении кредита в $1,6 млрд на закупку устаревших британских судов и вооружений. Также соглашение предусматривает постройку двух небольших ракетных катеров проекта Protector P-50 U длиной до 50 м и водоизмещением порядка 500 тонн, оснащенных малокалиберной артиллерией и противокорабельными ракетами.