Ранее газета Mirror со ссылкой на осведомленные источники, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил специального назначения на Украину из-за опасений о «готовящемся вторжении России».
«Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации», — сказал Кулеба.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ готовится вторгнуться на Украину. Москва, утверждает он, никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта.
На прошлой неделе правительство Украины одобрило проект соглашения с Великобританией о получении кредита в $1,6 млрд на закупку устаревших британских судов и вооружений. Также соглашение предусматривает постройку двух небольших ракетных катеров проекта Protector P-50 U длиной до 50 м и водоизмещением порядка 500 тонн, оснащенных малокалиберной артиллерией и противокорабельными ракетами.