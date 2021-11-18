«"Газпром" поставлял и поставляет ровно столько, сколько покупают и просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных действующими контрактами», — сказал Песков.
Журналисты также спросили его, есть ли уверенность в Кремле, что у «Газпрома» будет достаточно газа для поставок по «Северному потоку 2» с учетом того, что некоторые аналитики предполагают, что добыча компанией в данный момент находится на предельном уровне.
«Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром", самая надежная информация у первоисточника», — подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что «Газпром» способен нарастить поставки газа в ЕС сразу после того, как будет запущен в эксплуатацию недавно достроенный газопровод «Северный поток-2».
Песков подтвердил, что технически трубопровод готов и теперь все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией.