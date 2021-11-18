Российская компания поставляет в Европу ровно столько, сколько предписано действующими контрактами, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября. Его слова приводит «Интерфакс»

«"Газпром" поставлял и поставляет ровно столько, сколько покупают и просят дополнительно в рамках условий, предусмотренных действующими контрактами», — сказал Песков.

Журналисты также спросили его, есть ли уверенность в Кремле, что у «Газпрома» будет достаточно газа для поставок по «Северному потоку 2» с учетом того, что некоторые аналитики предполагают, что добыча компанией в данный момент находится на предельном уровне.

«Не нужно ориентироваться на аналитиков, нужно спрашивать "Газпром", самая надежная информация у первоисточника», — подчеркнул Песков.

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Путин заявлял, что «Газпром» способен нарастить поставки газа в ЕС сразу после того, как будет запущен в эксплуатацию недавно достроенный газопровод «Северный поток-2».

Песков подтвердил, что технически трубопровод готов и теперь все зависит от выполнения формальностей, связанных с сертификацией.