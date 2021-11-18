Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте 23-летний Дени Байсаров анонсировал секретный бал в готическом стиле в московском особняке Леман, пообещав гостям «атмосферу тайных сообществ». Об этом Байсаров на днях сообщил на своей странице в Instagram

«Для вас будут открыты тайные комнаты, где вас встретят мистические обитатели особняка. Вы сможете погрузиться в атмосферу тайных сообществ, взаимодействуя с нашими актерами и декором, а после вас ждет незабываемое AFTERPARTY до утра», — написал он.

«Масонам должно понравиться, они такое любят», «Когда же настанет уже время, когда ваши вечеринки будут сожжены!!!», «Дени решил устроить бал по Булгакову… золотая молодежь, я думаю, и не читала этого романа», — ответили подписчики.

Так или иначе обычный входной билет этот на масонский бал обойдется в 15 тысяч рублей, а вип — в 30. Пользователи отметили, что цена серьезно завышена, так как обычно на подобное мероприятие можно попасть за 5 тысяч рублей.