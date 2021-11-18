В Киеве возле здания Киевской городской госадминистрации на протест в связи с ростом тарифов вышли жители города и сотрудники транспортных компаний и метрополитена. Об этом 18 ноября сообщают vesti.ua

Повышение тарифов: украинцы попали в «Игру в кальмара» © Telegram-канал «Цибуля»

Транспортники и пассажиры призвали администрацию города отменить повышение тарифов.

«Частные перевозчики вышли протестовать против инициативы Кличко повысить стоимость проезда. Их вынуждают это сделать коррупционеры в столичной власти, которые хотят получать с автобусов огромные откаты. Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах – просто хотят работать. Им не дают – они выходят на протест», — пояснил участник митинга.

Кроме того, представители метрополитена обвинили КП «Киевский метрополитен» в перечислении средств приближенному к Кличко олигарху Павелу Фуксу.

По словам участников акции, мэр Киева Кличко дал команду «Муниципальной варте» жестко разгонять митинг. СМИ сообщают о потасовках.