Ранее Кличко анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте украинской столицы до 20 гривен (54,8 руб.) после Нового года.
Транспортники и пассажиры призвали администрацию города отменить повышение тарифов.
«Частные перевозчики вышли протестовать против инициативы Кличко повысить стоимость проезда. Их вынуждают это сделать коррупционеры в столичной власти, которые хотят получать с автобусов огромные откаты. Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах – просто хотят работать. Им не дают – они выходят на протест», — пояснил участник митинга.
Кроме того, представители метрополитена обвинили КП «Киевский метрополитен» в перечислении средств приближенному к Кличко олигарху Павелу Фуксу.
По словам участников акции, мэр Киева Кличко дал команду «Муниципальной варте» жестко разгонять митинг. СМИ сообщают о потасовках.