Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил журналистам, что для вакцинации будет организован стационарный медпункт.
«Беженцев будут прививать китайской вакциной. В ТЛЦ зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», — сказал он.
Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович указал, что беженцем было выдано 10 тысяч масок. Он также заявил, что в ближайшее время с беженцами начнут работать волонтёры-иностранцы, чтобы улучшить коммуникацию.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе привлекает внимание международных гуманитарных организаций в связи с тяжёлым положением находящихся там беженцев.
Ранее эти организации неоднократно подвергали критике польское правительство за запрещение их работы по оказанию помощи беженцам в пограничной зоне отчуждения, установленную властями в рамках чрезвычайного положения.