Пункт вакцинации от COVID-19 будет открыт в транспортно-логистическом центре, приспособленном правительством Белоруссии для беженцев, скопившихся в районе белорусско-польской границы, сообщает 18 ноября агентство БЕЛТА

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил журналистам, что для вакцинации будет организован стационарный медпункт.

«Беженцев будут прививать китайской вакциной. В ТЛЦ зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», — сказал он.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович указал, что беженцем было выдано 10 тысяч масок. Он также заявил, что в ближайшее время с беженцами начнут работать волонтёры-иностранцы, чтобы улучшить коммуникацию. Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Миграционный кризис на польско-белорусской границе привлекает внимание международных гуманитарных организаций в связи с тяжёлым положением находящихся там беженцев.

Ранее эти организации неоднократно подвергали критике польское правительство за запрещение их работы по оказанию помощи беженцам в пограничной зоне отчуждения, установленную властями в рамках чрезвычайного положения.