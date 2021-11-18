Фракция «Европейская солидарность» в Верховной Раде выступила с требованием создать новую временную следственную комиссию для проведения «профессионального и объективного» расследования всех обстоятельств операции по задержанию членов «ЧВК «Вагнера». Заявление партия обнародовала на своем сайте 18 ноября

«Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав этой следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе — дело государственной важности… Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что материалы расследования Bellingcat подтверждают факт возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти при том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не имеет никакой информации о проводящейся операции. Поэтому партия требуют безотлагательно принять меры.

В Офисе Зеленского прокомментировали расследование срыва операции с «ЧВК Вагнера» © uaportal.com Андрей Ермак был тем, кто дал указание отложить операцию, хотя сам он неоднократно заявлял, что этого не было и не могло быть.

Поведение команды Зеленского в партии назвали позорным и подрывающим основы национальной безопасности страны и доверие к Украине международных партнеров.

Ранее глава Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК «Вагнер» Марьяна Безуглая обнародовала промежуточный отчет, в котором сообщается, что подтверждений утечки информации нет. Украинское общество посчитало, что отчет получился ни о чем.

В среду издания The Insider и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе.

В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.