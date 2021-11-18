Украина может остаться без футбола, энергоресурсов и благотворительности, которые финансируют структуры самого богатого украинца и бизнесмена Рината Ахметова, если Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны внесет его в реестр олигархов. Об этом 17 ноября украинский политолог Вадим Карасев заявил в эфире YouTube-канала Politeka

Политолог отметил, что Ахметов «в какой-то степени прав, потому что у него предприятия не виртуальные». Как Зеленский «борется» с олигархом Ахметовым. И кто ему в этом помогает © РИА Новости, коллаж Украина.ру

«У него заводы и фабрики, а это не мобильный, а территориальный капитал. Его не перенесешь… Если к нему претензии есть, пусть платит налоги. Пусть это будет более прозрачно. Вопрос в том, что если есть претензии к большому бизнесу или олигархам, это ваша недоработка… Если заберут у него деньги, то это сразу каналы, футбол, разного рода благотворительные фонды, которые он финансирует… Ничего этого не будет… Ведь государство не может сейчас финансировать… Тогда жизнь будет другая, более пресная и скучная… Страна от этого вряд ли выиграет», — сказал Карасев.

Деолигархизация, по его словам, должна проходить взвешенно, а не с помощью пиар-атаки.

Ранее депутат от «Слуги народа» Егор Чернев заявил, что Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Ахметов заявил, что для него есть вещи куда важнее встречи с президентом Зеленским. Он также отметил, что не считает себя олигархом и будет обращаться в международный суд в случае, если СНБО наделит его таким статусом.

Депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Зеленский заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться и после внесения изменений подписал закон.