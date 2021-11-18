Президент Абхазии Аслан Бжания назначил министром иностранных дел республики Инала Ардзинбу, находящегося в розыске на Украине. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Бжании

Ардзинба находится в розыске на Украине с 2015 года — прокуратура заочно предъявила ему обвинения в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для «незаконного провозглашения суверенного государственного образования Бессарабия» на территории Одесской области. Также его обвиняют в «участии в террористической организации "ДНР"».

Военный эксперт объяснил, кто сейчас победит в войне между Грузией и Абхазией/Южной Осетией © РИА Новости, Андрей Архипов / Перейти в фотобанк Анатолий Дублик говорил об Ардзинбе как о «непосредственном руководителе плана по дестабилизации Украины».

Инал Ардзинба родился в 1990 году в Сухуми. Занимал несколько постов в Управлении президента РФ, в частности, возглавлял департамент по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. В 2018 году получил чин действительного государственного советника РФ третьего класса.

Независимость Абхазии была признана РФ и рядом других государств после вооруженной агрессии Грузии против республики в 2008 году. При этом Украина не признает ее независимость, а грузинская сторона считает, что Абхазия оккупирована РФ.