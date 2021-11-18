Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который снимает торговые ограничения для ДНР и ЛНР и разрешает произведенной в республике продукции принимать участие в госзакупках.
«Семь лет мы находились в режиме простоя, консервации. На сегодняшний день нами и министерством промышленности и торговли разработана программа запуска двух цехов. Сейчас они начали свою работу», — цитирует агентство Агаркова.
Глава предприятия рассказал, что пока запущены в работу цеха по производству лакокрасочной продукции и изделий из полимеров.
Запуск основного продукта производства — минеральных удобрений — откладывается из-за ситуации на линии соприкосновения, отметил он.
«Стирол» до конфликта на востоке Украины был одним из крупнейших химических заводов в Европе и производил минеральные удобрения, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы.
В 2014 году его работа была остановлена из-за боевых действий, развернувшихся в регионе.