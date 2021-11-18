Химзавод «Стирол» в Донецкой Народной Республике впервые с начала гражданской войны в Донбассе возобновил производство, в работу запущены два цеха, сообщает РИА Новости 18 ноября со ссылкой на заявление директора предприятия Василия Агаркова

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который снимает торговые ограничения для ДНР и ЛНР и разрешает произведенной в республике продукции принимать участие в госзакупках.

«Семь лет мы находились в режиме простоя, консервации. На сегодняшний день нами и министерством промышленности и торговли разработана программа запуска двух цехов. Сейчас они начали свою работу», — цитирует агентство Агаркова.

Запуск химзавода «Стирол» в Горловке пока невозможен - Пушилин © stirol.ostchem

Запуск основного продукта производства — минеральных удобрений — откладывается из-за ситуации на линии соприкосновения, отметил он.

«Стирол» до конфликта на востоке Украины был одним из крупнейших химических заводов в Европе и производил минеральные удобрения, аммиак, карбамид, аммиачную селитру, полистирол, неорганические соли и органические смолы.

В 2014 году его работа была остановлена из-за боевых действий, развернувшихся в регионе.