Депутаты Верховной Рады от партии монобольшинства «Слуга народа» сняли с повестки дня скандальный законопроект, которым предлагалось повысить налоги для бизнеса. Трансляцию заседания парламента 18 ноября вел телеканал «Рада»

«Слуга народа» отказалась рассмотреть законопроект о налоговых изменениях © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Снятие с рассмотрения данного законопроекта инициировал первый замглавы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

В начале июля украинский парламент принял за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Минфин рассчитывает повысить доходы госбюджета на сумму около 50 млрд в гривен (около 120 млрд рублей) ежегодно.

В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды. В конце сентября Рада уже снимала законопроект с рассмотрения во втором чтении.