В частности, речь идет о скандальном законопроекте №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. За соответствующее решение проголосовали 314 депутатов при необходимых 226 голосах.
Снятие с рассмотрения данного законопроекта инициировал первый замглавы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.
В начале июля украинский парламент принял за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Минфин рассчитывает повысить доходы госбюджета на сумму около 50 млрд в гривен (около 120 млрд рублей) ежегодно.
В частности, предлагается провести индексацию отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повысить ренту на добычу руды. В конце сентября Рада уже снимала законопроект с рассмотрения во втором чтении.