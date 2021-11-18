Экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с поражением легких из-за коронавируса. Об этом сообщил нынешний столичный градоначальник Виталий Кличко, передает Telegram-канал «Политика Страны» 18 ноября

Жертвами коронавируса стали почти 79 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Только что мэр Виталий Кличко сообщил, что у Александра Александровича ковид. Он находится в больнице, и все непросто. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!» — написал экс-депутат Верховной Рады Украины Леонид Емец в Facebook.

Кличко отметил, что количество заболевших в украинской столице немного снизилось, но ситуация с распространением коронавируса остается достаточно сложной.

Александру Омельченко 83 года. Он был мэром Киева с 1999 по 2006 гг.