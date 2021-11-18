Кличко сообщил о госпитализации Омельченко на заседании Киевского городского совета. Бывший мэр является одним из депутатов Киевсовета.
«Только что мэр Виталий Кличко сообщил, что у Александра Александровича ковид. Он находится в больнице, и все непросто. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!» — написал экс-депутат Верховной Рады Украины Леонид Емец в Facebook.
Кличко отметил, что количество заболевших в украинской столице немного снизилось, но ситуация с распространением коронавируса остается достаточно сложной.
Александру Омельченко 83 года. Он был мэром Киева с 1999 по 2006 гг.