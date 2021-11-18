Во Львове суд вынес первый в истории Украины тюремный приговор за преступление на почве гомофобии. Об этом на днях в Facebook сообщила общественная организация «Инсайт»

Прибыльная «голубизна». Как я вместе с националистами побывал в гомофобах © предоставлено автором Сергея Савина и музыканта Максима Вербу. Его признали виновным в хулиганстве с указанием гомофобного мотива преступления. Отмечается, что у обвиняемого уже есть судимость за хулиганство, наказание по которой он не отбыл.

Группа молодых людей напала на Савина и Вербу в июле текущего года. Им показалось, что те похожи на геев. Пострадавших избили и похитили у них личные вещи.

По подозрению в нападении были задержаны четыре человека, наказания получили двое из них — одного осудили на условный срок, второго — на реальный.