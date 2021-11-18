К четырем годам лишения свободы приговорили мужчину, напавшего на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу. Его признали виновным в хулиганстве с указанием гомофобного мотива преступления. Отмечается, что у обвиняемого уже есть судимость за хулиганство, наказание по которой он не отбыл.
Группа молодых людей напала на Савина и Вербу в июле текущего года. Им показалось, что те похожи на геев. Пострадавших избили и похитили у них личные вещи.
По подозрению в нападении были задержаны четыре человека, наказания получили двое из них — одного осудили на условный срок, второго — на реальный.