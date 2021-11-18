Киев вместе с западными партнерами разрабатывает так называемый трехуровневый план сдерживания России. Об этом 18 ноября заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина»

Кулеба призвал Францию и ФРГ подготовиться к военному сценарию РФ на Украине © AP, Geert Vanden Wijngaert

Министр рассказал, что первый уровень совместного плана — дипломатический. Идея заключается в том, чтобы иностранные партнеры Киева делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в его поддержку.

«Второй уровень — экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2"», — продолжил глава МИД.

Третий уровень — военно-оборонительный. Он предполагает укрепление обороноспособности Украины, в том числе путем поставки ей дополнительного вооружения.

«Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления», — заключил Кулеба.

Москва много раз отрицала обвинения Украины в подготовке нападений. Накануне глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров рассказал о стремлении киевского режима отвлечь внимание от своего курса на разрушение минского комплекса мер «путем нагнетания всякого рода страшилок, включая российскую угрозу». Он напомнил, что главы МИД ФРГ и Франции по итогам недавних встреч с украинским коллегой выпустили заявление, в котором «опять расставили акценты исключительно по партитуре Киева и пригрозили РФ ужасными последствиями», если Россия «будет продолжать создавать угрозу для безопасности Украины».