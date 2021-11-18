Садальский выложил в сеть архивное фото актрисы, где она еще совсем молодая и свежие кадры их совместной подготовки к спектаклю.
«Не стесняйтесь своих чувств и желаний. Другой жизни для них не будет. Ведь только любя и жалея человека, можно стать терпимым, но как это сложно! На сильные эмоции наши слабые сердца уже не способны. Хотя много-то и не надо. Такая мелочь, как слово, взгляд, прикосновение могут уберечь, а бывает, и спасти кого-то. Как, впрочем, и убить. Поэтому: вбивая гвоздь в душу человека, помните, что, даже вытаскивая его своими извинениями, вы все равно оставляете там дыру…», — подписал он снимки с Кравченко и получил от нее лайк.
Скорее всего, таким образом Садальский решил напомнить поклонникам о предстоящей премьере постановки «Гвоздь сезона», которая запланирована на январь 2022 года.
Ранее сама Кравченко признавалась, что так долго была Валюхой Будько в «Сватах», что боялась стать заложницей этой роли и переживала, будут ли ее приглашать на другие проекты.