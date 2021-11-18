Верховная Рада Украины внесла поправки в закон о Госпогранслужбе, касающиеся применения огнестрельного оружия и спецсредств. Информация об этом появилась на сайте украинского парламента 18 ноября

Новая версия закона детализирует процесс использования огнестрельного оружия пограничниками для отражения нападения на военного или сотрудника пограничной службы, защиты людей от нападения, освобождения заложников.

Также в документе указано, что пограничникам можно будет применять оружие для отражения нападения на охраняемые объекты и задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление. Контрабанда сигарет «съела» миллиарды бюджета Украины © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ранее огнестрельное оружие украинским пограничником разрешалось применять «для отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций».

Фактически это означает, что данный закон не вносит ничего существенно нового в работу украинской пограничной службы, лишь усложняя работу ее сотрудников новыми правилами о том, что и так было разрешено.