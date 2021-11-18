Новая версия закона детализирует процесс использования огнестрельного оружия пограничниками для отражения нападения на военного или сотрудника пограничной службы, защиты людей от нападения, освобождения заложников.
Также в документе указано, что пограничникам можно будет применять оружие для отражения нападения на охраняемые объекты и задержания пытающегося сбежать лица, совершившего тяжкое преступление.
Ранее огнестрельное оружие украинским пограничником разрешалось применять «для отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций».
Фактически это означает, что данный закон не вносит ничего существенно нового в работу украинской пограничной службы, лишь усложняя работу ее сотрудников новыми правилами о том, что и так было разрешено.