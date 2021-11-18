Помощница режиссера фильма «Ржавчина» Мэми Митчел подала иск против актера Алека Болдуина, который во время съемок выстрелил в 42-летнюю оператора-украинку Галину Хатчинс. По словам женщины, ни Болдуин, ни кто-либо еще не должны были стрелять из револьвера во время съемок этой сцены, передает BBC 18 ноября

На съемках фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин дважды выстрелил из реквизитного пистолета, попав в кинооператора и режиссера картины. Оружие должны были зарядить холостыми пулями, но по какой-то причине в обойме оказались боевые патроны.

Родители убитой Болдуином кинооператора требуют наказать виновных © wikipedia.org Галина Хатчинс была тяжело ранена и доставлена в больницу по воздуху, но спасти ее не удалось. Режиссер Джоэл Соус был ранен в ключицу.

По данным издания, именно помощница режиссера Митчелл вызвала полицию после инцидента на съемочной площадке. Она утверждает, что по сценарию стрельба в этой сцене не была запланирована. Снималось три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече и «момент опускания руки к кобуре с вытаскиванием револьвера».

«В сценарии ничего не сказано о том, что ответчик либо кто-либо другой должен был стрелять из револьвера», — заявляют юристы Митчелл.

По словам женщины, в момент выстрела она стояла на расстоянии менее 1 метра и 20 сантиметров от Болдуина.