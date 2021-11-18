В Министерстве здравоохранения Украины планируют наказывать врачей за низкие показатели вакцинации от коронавируса. Об этом 18 ноября сообщил Telegram-канал «Коронавирус в регионах» со ссылкой на главного санврача страны Игоря Кузина

По мнению главного санврача, одна из причин низких показателей вакцинации в стране — медики, открыто выступающие против прививок.

«Это означает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки», — отметил Кузин.

Деньги за вакцинацию — приговор стране: соцсети о «тысяче от Зеленского» © Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Yelyzaveta Serhiienko/ Press office NBU / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал материально поощрять тех, кто сделает прививку — после вакцинации в приложение «Дiя» поступит 1 тысяча гривен. Обналичить эти деньги невозможно — их можно потратить только покупку абонемента в спортзал, посещение кино, музеев, концертов или путешествия внутри страны.