По мнению главного санврача, одна из причин низких показателей вакцинации в стране — медики, открыто выступающие против прививок.
«Это означает, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки», — отметил Кузин.
В Минздраве планируют провести просветительскую работу с врачами по пользе вакцинации, а противников вакцины от COVID-19 и вовсе могут уволить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал материально поощрять тех, кто сделает прививку — после вакцинации в приложение «Дiя» поступит 1 тысяча гривен. Обналичить эти деньги невозможно — их можно потратить только покупку абонемента в спортзал, посещение кино, музеев, концертов или путешествия внутри страны.