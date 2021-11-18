Гражданин США украинского происхождения Дмитрий Куснезов стал кандидатом на пост замглавы министерства внутренней безопасности страны в администрации президента Джо Байдена, сообщили 17 ноября на сайте Белого дома

Байдена в США сочли расистом за использование слова «негр» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк будет отвечать за сектор науки и технологий.

По информации из краткой биографической справки, Куснезов имеет докторскую степень в области физико-математических наук и занимается исследованиями искусственного интеллекта (ИИ).

В настоящее время он занимает должность замминистра энергетики США. На своем посту Куснезов руководит развитием инноваций в области ИИ, а также их внедрением в работу министерства энергетики. До прихода в правительство США Куснезов читал лекции в многочисленных университетах по всему миру в качестве приглашенного профессора.

В начале месяца стало известно, что Байден рассматривает на пост руководителя управления валютного контроля в Минфине США выпускницу МГУ и уроженку Казахстана Сауле Омарову.