Певица с украинскими корнями, 67-летняя Любовь Успенская намекнула на новый роман, выложив 17 ноября в Instagram фривольное видео с молодым мужчиной, которого она активно обнимает, а он ее в ответ поцеловал

«Настоящий друг — это тот человек, который будет с тобой и в горе и в радости, который готов приехать к тебе не смотря ни на что, даже с другого конца планеты. Иметь таких настоящих друзей, как Казимир — это для меня большое счастье», — подписала пост Успенская.

Судя по странице мужчины в сети, зовут его Казимир Шнейред. Почти на всех его снимках в сети указаны американские геотеги. Также у молодого человека в Instagram указаны ссылки на музыкальную лабораторию «Шоу LAB», занимающуюся аранжировками, и видео, где Любовь Успенская дуэтом с дочерью Татьяной Плаксиной исполняет песню Cartola «As rosas nao falam».

Не так давно Успенская признавалась журналистам, что любит молодых мужчин, потому что они дают заряд бодрости, поэтому она старается в том числе и на работе окружать себя именно такими. Правда в этот раз фолловеры артистки заподозрили, что рабочими эти отношения не ограничиваются.

«Между мужчиной и женщиной дружбы не бывает», «Мне нравится, как он вас обнимает», «Да, друзья именно так обнимают и целуют», «Парнишка оцепенел от того, как его тискают», «Он живой вообще? Странно сидит», «Все как-то искусственно», «Я думал, это Вадим Козаченко после пластики, так похорошел», «Он какой-то как игрушка плюшевая живая», «Совсем юный мальчик», — написали подписчики певицы.

Любовь Успенская — уроженка Киева, однако работает она всю жизнь в России, где прославилась такими песнями как «Кабриолет», «Карусель», «К единственному, нежному».

За последние несколько лет имя артистки мелькало в новостных лентах в связи с ее громким конфликтом с дочерью, а потом — разводом с мужем. Сейчас вокруг Успенской назревает новый скандал: певицу обвинили в воровстве песен, в частности «Кабриолета».

На Украине артистку считают скандальной по другой причине: Успенская поддержала возвращение Крыма в состав Российской Федерации, а что еще хуже, позволила себе назвать президента РФ Владимира Путина «красивым мужчиной», а также сделала комплимент экс-премьеру Дмитрию Медведеву.