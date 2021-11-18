Украинцы воспринимают бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, как правильную альтернативу политике президента Владимира Зеленского, но скоро потребуют не только критики в адрес действующей власти, но и предложений. Об этом 17 ноября украинский политолог Вадим Карасев заявил в эфир YouTube-канала Politeka

«Разумков держится на инерции разочарования Зеленским, поскольку те, кто разочарован в Зеленском, они увидели в Разумкове правильного Зеленского. Не правильного Разумкова, а правильного Зеленского. Но долго вы так не проедите, потому что нужно собственное лицо и собственная идентичность», — заявил Карасев.

Зеленский ни при чем: астролог назвала новую версию опалы Разумкова © Facebook, Дмитро Разумков

С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.