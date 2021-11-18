«Разумков держится на инерции разочарования Зеленским, поскольку те, кто разочарован в Зеленском, они увидели в Разумкове правильного Зеленского. Не правильного Разумкова, а правильного Зеленского. Но долго вы так не проедите, потому что нужно собственное лицо и собственная идентичность», — заявил Карасев.
Также эксперт отметил, что пока политическая идентичность Разумкова держится на критике Зеленского, как бывшего соратника. При этом Карасев отметил, что не видит здесь другую фамилию, а Зеленский для Разумкова — референтная точка.
С начала осени рейтинг Зеленского значительно сократился. Данные появились после принятия закона о деолигархизации, а также увольнения президентской командой спикера Рады Дмитрия Разумкова. В эфирах Разумков выступает с критикой президента и отстаивает свои политические амбиции.