В Офисе президента (ОП) Украины опровергли причастность главы ОП Андрея Ермака к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» в Белоруссии. Расследование Bellingcat прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Наше время» 17 ноября

Почти 40% украинцев винят власть в срыве операции с «ЧВК Вагнера» © "Рейтинг" утверждается, что глава ОП Андрей Ермак попросил отложить задержание «вагнеровцев», чтобы не сорвалось перемирие сторон в Донбассе.

«Андрей Ермак действительно отвечал за эту договоренность… Он регулярно подчеркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает — так это за какие-либо планы разведки», — заявил Подоляк.

«Больше всех в этой истории мне жалко депутатов от ЕС и Юрия Бутусова, которые год нам рассказывали о страшном предательстве, а предательства, оказывается, нет. Наоборот, президент санкционировал операцию, говорят Bellingcat, а глава ОП только предложил ее перенести, потому что заявили о перемирии», — сообщил в комментарии Стране внештатный советник ОП Алексей Арестович.

В марте 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера». В американских СМИ появились сообщения, что «вагнеровцы» стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США. Украинская разведка под предлогом предложения работы должна была выманить «вагнеровцев» за границу и задержать.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента