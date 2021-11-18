Отвечая на вопрос, что Великобритании нужно сделать, чтобы защитить от России Польшу и Украину, Джонсон ответил, что ситуации с защитой этих государств разные, так как Украина не входит в состав НАТО.
Премьер добавил, что всем сторонам необходимо понимать цену просчета на государственной границе.
«Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля полагать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть», — заявил Джонсон.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников заявили, что ни Великобритания, ни Украина не хотят враждовать с Россией или каким-либо образом стратегически окружить и подорвать РФ.