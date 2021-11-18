Россия зря считает, что благодаря «военному авантюризму» в отношении Украины что-то можно «выиграть» - такая позиция была «трагической ошибкой» со стороны Кремля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время общения с парламентариями, передает The Guardian 17 ноября

Отвечая на вопрос, что Великобритании нужно сделать, чтобы защитить от России Польшу и Украину, Джонсон ответил, что ситуации с защитой этих государств разные, так как Украина не входит в состав НАТО.

Слуга двух метрополий. Похоже, Украина переходит под контроль Лондона © AP, Ted Shaffrey

«Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля полагать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть», — заявил Джонсон.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников заявили, что ни Великобритания, ни Украина не хотят враждовать с Россией или каким-либо образом стратегически окружить и подорвать РФ.