Большая часть детских игрушек, которые продаются на Украине, произведены в Китае и не соответствуют стандартам качества. Сообщение об этом на днях появилось на сайте Госпродпотребслужбы Полтавской области

«Почти в каждом непрофильном магазине реализуется контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах такой товар вообще основной», — говорится в сообщении ведомства.

Без лишних вопросов: на Украине открылся кабинет анонимной вакцинации © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В конце октября в Закарпатье ребенок прокусил игрушку китайского производства и начал задыхаться. По счастливой случайности, семья мальчика живет рядом с больницей, поэтому его удалось спасти.

Во избежание таких случаев специалисты просят родителей быть внимательнее не только присматривая за ребенком, но и при покупке игрушек, предпочесть лучше сертифицированные товары.