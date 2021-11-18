«Почти в каждом непрофильном магазине реализуется контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах такой товар вообще основной», — говорится в сообщении ведомства.
В Госпродпотребслужбе отметили, что такие игрушки, попадающие на украинские прилавки, могут очень дорого обойтись для здоровья детей. А именно — аллергиями, травмами, химическими отравлениям и даже инвалидностью.
В конце октября в Закарпатье ребенок прокусил игрушку китайского производства и начал задыхаться. По счастливой случайности, семья мальчика живет рядом с больницей, поэтому его удалось спасти.
Во избежание таких случаев специалисты просят родителей быть внимательнее не только присматривая за ребенком, но и при покупке игрушек, предпочесть лучше сертифицированные товары.