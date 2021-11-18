В случае переброски на Украину британские спецназовцы станут эвакуировать граждан Великобритании, а не воевать с РФ. Об этом сказал внештатный советник главы Офиса президента (ОП) Украины, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью UkrLife.TV в YouTube 16 ноября

МИД РФ: Великобритания поддерживает реваншистские планы Киева © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, «можно радоваться», что британские спецназовцы из 22-го полка будут «героически защищать» украинскую территорию, но реальная цель их переброски на Украину из Британии может быть другой.

Например, эвакуация британских и американских граждан в случае начала войны, предположил Арестович.

«Они могут эвакуировать британских граждан, махнуть нам ручкой и сказать: "Ребята, ну вы уж там как-то сами, а мы должны забрать корреспондентов и британское посольство". И все», — подчеркнул Арестович.

По данным британских СМИ, которые ссылаются на источники в разведке, Британия формирует силы быстрого реагирования, готовые к переброске на Украину. Ранее Украина заключила с Великобританией контракт на постройку восьми ракетных катеров.