Арестович отметил, что это британская сторона предложила послать на Украину своих спецназовцев.
По его словам, «можно радоваться», что британские спецназовцы из 22-го полка будут «героически защищать» украинскую территорию, но реальная цель их переброски на Украину из Британии может быть другой.
Например, эвакуация британских и американских граждан в случае начала войны, предположил Арестович.
«Они могут эвакуировать британских граждан, махнуть нам ручкой и сказать: "Ребята, ну вы уж там как-то сами, а мы должны забрать корреспондентов и британское посольство". И все», — подчеркнул Арестович.
По данным британских СМИ, которые ссылаются на источники в разведке, Британия формирует силы быстрого реагирования, готовые к переброске на Украину. Ранее Украина заключила с Великобританией контракт на постройку восьми ракетных катеров.