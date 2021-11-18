Украинский саундпродюсер и друг погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина), Владимир Бебешко, поделился секретом записей треков группы «ВИА Гра», участницы которой чаще всего не обладали вокальными талантами. Об этом Бебешко на днях рассказал в эфире программы ЖВЛ

Обвинявшая Меладзе в харассменте экс-«ВИА Гра» показала самое интересное © Татьяна Котова/инстаграм Константина Меладзе, и как никто другой знает, что петь девушки не умели, поэтому приходилось придумывать, как выйти из этой ситуации. Чаще всего решением было переложить основную звуковую нагрузку на бэк-вокал, а солисткам оставить главную роль.

«Я их рассматривал визуально, эстетически очень… А вокал — это такое дело, вокал сам нарисуется», — сказал Бебешко.

Слухи о домогательствах Меладзе к участницам своего коллектива Бебешко прокомментировал очень корректно, заявив, что в студии звукозаписи не было даже намеков ни на что подобное.

«Костя очень тактичный человек, я не думаю, что он себе может открыто такое позволить. Что было за стенами студии — никто не знает», — сказал саундпродюсер.