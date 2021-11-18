По словам саундпродюсера, именно он занимался аранжировками и сведением хитов коллектива Константина Меладзе, и как никто другой знает, что петь девушки не умели, поэтому приходилось придумывать, как выйти из этой ситуации. Чаще всего решением было переложить основную звуковую нагрузку на бэк-вокал, а солисткам оставить главную роль.
«Я их рассматривал визуально, эстетически очень… А вокал — это такое дело, вокал сам нарисуется», — сказал Бебешко.
Слухи о домогательствах Меладзе к участницам своего коллектива Бебешко прокомментировал очень корректно, заявив, что в студии звукозаписи не было даже намеков ни на что подобное.
«Костя очень тактичный человек, я не думаю, что он себе может открыто такое позволить. Что было за стенами студии — никто не знает», — сказал саундпродюсер.