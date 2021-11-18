По ее мнению, «коридор затмений», который в ближайшие дни придется пережить человечеству станет критическим периодом для многих людей.
«Неожиданно понадобятся деньги на здоровье, на учебу, на автомобиль, на страховку», — предупредила Массини.
Также она подчеркнула, что для минимизации негативного влияния астрономического явления лучше в ближайшие отказаться от важных дел: свадьбы, покупки недвижимости или автомобиля, заключения важных договоров и сделок.
Ранее украинский астролог Влад Росс посоветовал землякам во время начала лунного затмения принять контрастный душ, чтобы зарядиться положительной энергией для легкого проживания этого сложного периода.
Частичное лунное затмение начнется 19 ноября в 10:59 по киевскому времени (11:59 мск), с него начнется «коридор затмений». Следующее — полное затмение Солнца — произойдет 4 декабря в 09:33 по Киеву (10:33 мск).