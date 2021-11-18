В пятницу, 19 ноября, говорят астрологи, начинается «коридор затмений». Специалисты утверждают, что этот период часто проходит для людей довольно сложно, но негативное влияние движения планет можно минимизировать, если предпринять необходимые меры. Что именно стоит предпринять в эфире ТСН 17 ноября рассказала украинский астропсихолог Янина Массини

По ее мнению, «коридор затмений», который в ближайшие дни придется пережить человечеству станет критическим периодом для многих людей.

«Неожиданно понадобятся деньги на здоровье, на учебу, на автомобиль, на страховку», — предупредила Массини.

Также она подчеркнула, что для минимизации негативного влияния астрономического явления лучше в ближайшие отказаться от важных дел: свадьбы, покупки недвижимости или автомобиля, заключения важных договоров и сделок.

Суженый или смерть: украинский астролог сделал важное предупреждение о 19 ноября © Влад Росс посоветовал землякам во время начала лунного затмения принять контрастный душ, чтобы зарядиться положительной энергией для легкого проживания этого сложного периода.

Частичное лунное затмение начнется 19 ноября в 10:59 по киевскому времени (11:59 мск), с него начнется «коридор затмений». Следующее — полное затмение Солнца — произойдет 4 декабря в 09:33 по Киеву (10:33 мск).