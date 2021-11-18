«Приветствуем одобрение проекта обновленной крымской резолюции в Третьем комитете Генассамблеи. Благодарны государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот документ. Одобрение этой резолюции на ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути к восстановлению нашей территориальной целостности», — заявил глава министерства Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что украинская дипломатия продолжит консолидировать международное давление на Российскую Федерацию, чтобы ускорить «деоккупацию» полуострова.
Проект резолюции, сообщают в ведомстве, готовится уже шестой год и каждый год пополняется якобы новыми фактами нарушения международного права и прав человека в Крыму.
«В этом году ключевыми нововведениями стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в "Крымской платформе", упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар», — говорится в сообщении.
Документ призывает Россию прекратить «безосновательные задержания и аресты» жителей Крыма и освободить граждан Украины, находящихся за решеткой «незаконно», в частности Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.
В проекте, кроме прочего, подчеркивается исключительная ответственность России в обеспечении Крыма питьевой и пресной водой.
В ведомстве отметили, что резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генассамблее в декабре.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поприветствовал одобрение комитетом Генеральной ассамблеи ООН проекта обновленной резолюции.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.