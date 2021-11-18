Третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции о ситуации с правами во «временно оккупированном» Крыму. Об этом в среду, 17 ноября, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

«Приветствуем одобрение проекта обновленной крымской резолюции в Третьем комитете Генассамблеи. Благодарны государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот документ. Одобрение этой резолюции на ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути к восстановлению нашей территориальной целостности», — заявил глава министерства Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что украинская дипломатия продолжит консолидировать международное давление на Российскую Федерацию, чтобы ускорить «деоккупацию» полуострова.

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«В этом году ключевыми нововведениями стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в "Крымской платформе", упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар», — говорится в сообщении.

Документ призывает Россию прекратить «безосновательные задержания и аресты» жителей Крыма и освободить граждан Украины, находящихся за решеткой «незаконно», в частности Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

В проекте, кроме прочего, подчеркивается исключительная ответственность России в обеспечении Крыма питьевой и пресной водой.

В ведомстве отметили, что резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генассамблее в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поприветствовал одобрение комитетом Генеральной ассамблеи ООН проекта обновленной резолюции.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.