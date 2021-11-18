Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО «Арселормиттал Кривой Рог» в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,2 млрд грн. Об этом сообщили 17 ноября на сайте Офиса президента

По предварительным данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемый внес заведомо ложные сведения о начислении платы в декларации по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых «Валявкинского» и «Новокриворожского» месторождений железных руд.

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Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В компании ArcelorMittal отвергают подозрения. Ранее компания обжаловала обвинения по данному уголовному делу в Днепропетровском окружном админсуде, который вынес 4 ноября приговор в их пользу. В заявлении на сайте ArcelorMittal отмечается, что налоговый спор должна расследовать не СБУ, а Государственная фискальная служба.

