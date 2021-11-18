По предварительным данным следствия, в 2017-2019 годах подозреваемый внес заведомо ложные сведения о начислении платы в декларации по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых «Валявкинского» и «Новокриворожского» месторождений железных руд.
Также, по данным СБУ, с декабря 2014 по март 2019 года он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых на сумму более 2,2 млрд грн.
Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
В компании ArcelorMittal отвергают подозрения. Ранее компания обжаловала обвинения по данному уголовному делу в Днепропетровском окружном админсуде, который вынес 4 ноября приговор в их пользу. В заявлении на сайте ArcelorMittal отмечается, что налоговый спор должна расследовать не СБУ, а Государственная фискальная служба.