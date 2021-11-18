Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Татьяна Котова поделилась с подписчиками откровенным снимком в ванной. Соответствующий пост она разместила на днях в Instagram

Котова сделала селфи в ванной, небрежно прикрывшись банным халатом и дав фолловерам рассмотреть самое интересное.

«Не бывает некрасивых женщин. Бывают не выспавшиеся уставшие богини!» — подписала певица свою публикацию.

«А где лифчик?», «Шикарная грудь», «Татьяна, вы так себя фотошопите, что нигде нет даже складочки на шее», — отреагировали ее подписчики.

Татьяна Котова — певица, актриса и телеведущая, имеет титул «Мисс Россия», который получила в 2006 году. С 2008 по 2010 была солисткой группы «ВИА Гра», заменив Веру Брежневу. В настоящее время Котова работает над сольной карьерой.

Последний раз певица появилась на экранах, когда вместе с другими исполнительницами обвинила продюсера «ВИА Гры» Константина Меладзе в домогательствах.