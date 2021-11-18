Президентская партия «Слуга народа» совершает политическую ошибку, когда пытается разделить должности мэра и председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА), чтобы назначить своего градоначальника. Об этом 17 ноября написал политолог Вадим Карасев в своем Facebоok

В октябре профильный комитет Рады одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы КГГА. Кличко рассказал, как на него чуть было не напал Янукович © Виталий Кличко/Инстаграм

«В попытке поставить в Киеве дублера Кличко, Банковая повторяет ошибку "регионалов"… Просто стоит вспомнить результат Партии регионов на киевских округах на парламентских выборах в 2012 году. Тогда кандидаты от провластной Партии регионов получили 0 мандатов из 13 возможных. Не помог ни админресурс, ни медиаресурс, ни гречка», — написал эксперт.

Он также напомнил, что Кличко на прошлых выборах победил в первом туре, и сейчас является политиком с наибольшей поддержкой среди киевлян.

Согласно действующему закону о столице, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины.

Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР заявила, что Офис президента Украины считает столичного градоначальника главным конкурентом президента Владимира Зеленского.