В октябре профильный комитет Рады одобрил ко второму чтению новую редакцию законопроекта о столице, которым предлагается разделить должности мэра Киева и главы КГГА.
«В попытке поставить в Киеве дублера Кличко, Банковая повторяет ошибку "регионалов"… Просто стоит вспомнить результат Партии регионов на киевских округах на парламентских выборах в 2012 году. Тогда кандидаты от провластной Партии регионов получили 0 мандатов из 13 возможных. Не помог ни админресурс, ни медиаресурс, ни гречка», — написал эксперт.
Он также напомнил, что Кличко на прошлых выборах победил в первом туре, и сейчас является политиком с наибольшей поддержкой среди киевлян.
Согласно действующему закону о столице, исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины.
Ранее партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР заявила, что Офис президента Украины считает столичного градоначальника главным конкурентом президента Владимира Зеленского.