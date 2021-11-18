Россию ждет распад, это не далекая перспектива. Такое заявление в интервью Алесе Бацман 17 ноября сделал советник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош

Ярош призвал стрелять по мигрантам за пересечение границы © Facebook, Дмитро Ярош

По его словам, в результате Кавказ станет «какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан — Татарской и так далее».

Он добавил, что спровоцировать развал России может смерть президента либо активность мусульман.

«В РФ смерть царя — это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в миг может распасться… Мы видим, какое у [главы Чечни Рамзана] Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец», — заверил он.

Националист Ярош после ухода из «Правого сектора» и Верховной Рады, числится командующим так называемой Украинской добровольческой армии, праворадикальной группировки, члены которой принимают участие в боевых действиях в Донбассе.

По мнению политолога Андрея Золотарева, назначение Яроша советником главкома ВСУ свидетельствует о том, что Владимир Зеленский и его команда пытаются заигрывать с радикальным электоратом, который в итоге все равно не перейдет на сторону действующего президента.

*Деятельность организации запрещена в РФ