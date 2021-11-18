Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического запаса топлива. Об этом в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Украины Владимир Зеленский, проинформировала пресс-служба главы государства 17 ноября

Сообщается, что во время телефонного разговора Зеленский сообщил собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также рассказал об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование.

Они также обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, назвав ее «гибридной атакой». Зеленский рассказал о шагах, которые Киев предпринимает для усиления безопасности на украинско-белорусской границе. Также собеседники обсудили пути расширения сотрудничества Украины и ЕС в миграционной сфере.

«Путин может остановить транзит через Украину». Как Вашингтон и Берлин указали Киеву его место © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Глава государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею о создании региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Президент также заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа по украинской ГТС заключен до 2024 года. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, а затем 40 млрд куб. м ежегодно. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати».