Сообщается, что во время телефонного разговора Зеленский сообщил собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также рассказал об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование.
Они также обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, назвав ее «гибридной атакой». Зеленский рассказал о шагах, которые Киев предпринимает для усиления безопасности на украинско-белорусской границе. Также собеседники обсудили пути расширения сотрудничества Украины и ЕС в миграционной сфере.
Также Зеленский и фон дер Ляйен также обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. Украинский президент в очередной раз назвал «Северный поток-2» «угрозой для безопасности всей Европы».
«Глава государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею о создании региональной платформы по укреплению энергетической безопасности», — говорится в сообщении.
Президент также заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.
Контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа по украинской ГТС заключен до 2024 года. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, а затем 40 млрд куб. м ежегодно. Договоренность о транзите предполагает принцип «качай или плати».