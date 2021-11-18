В ночь на 17 ноября на столичной улице Кирилловской украинский художник Сергей Поярков на своем внедорожнике Toyota совершил поворот на красный свет и врезался в автомобиль Skоda. Об этом написал Telegram-канал «Київ Оперативний»

Поярков пообещал выпороть Зеленского розгами © president.gov.ua/Микола Лазаренко / president.gov.ua/Микола Лазаренко / Перейти в фотобанк ДТП журналистам, что никаких правил не нарушал.

Известно, что художник получил травму головы, какую именно не уточняется, но от медицинской помощи отказался.

«Он травму головы еще в утробе, по ходу получил», «Художника легко обидеть, понять художника не просто», «Хорошо рисует, видимо, машина что надо», «Художник от слова худо», «Да, у него по жизни травма головы», «В жизни не видела, чтобы по Кирилловской чуть ли не взлетали», — написали подписчики канала.

Поярков — известная на Украине личность, правда славу он сыскал больше не как художник, а как активный критик президента Владимира Зеленского. В частности, в телевизионных эфирах он называл главу государства «маленьким зеленым чмом», «криворожским сцикунчиком», а его отца — «тупым».

Также из уст Пояркова звучала фраза о том, что у Зеленского рефлекс быть клоуном. В конце концов Зеленский подал на него в суд за оскорбление чести и достоинства, однако разбирательство не получилось таким же ярким, как предыдущие оскорбления и угрозы Пояркова, который почему-то перестал разнообразить свою лексику, рассуждая про Зеленского.