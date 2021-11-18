Водителя протараненной легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Очевидцы утверждают, что двигалась Toyota на запрещенный сигнал светофора, при этом сам Поярков заявил появившимся на месте ДТП журналистам, что никаких правил не нарушал.
Известно, что художник получил травму головы, какую именно не уточняется, но от медицинской помощи отказался.
«Он травму головы еще в утробе, по ходу получил», «Художника легко обидеть, понять художника не просто», «Хорошо рисует, видимо, машина что надо», «Художник от слова худо», «Да, у него по жизни травма головы», «В жизни не видела, чтобы по Кирилловской чуть ли не взлетали», — написали подписчики канала.
Поярков — известная на Украине личность, правда славу он сыскал больше не как художник, а как активный критик президента Владимира Зеленского. В частности, в телевизионных эфирах он называл главу государства «маленьким зеленым чмом», «криворожским сцикунчиком», а его отца — «тупым».
Также из уст Пояркова звучала фраза о том, что у Зеленского рефлекс быть клоуном. В конце концов Зеленский подал на него в суд за оскорбление чести и достоинства, однако разбирательство не получилось таким же ярким, как предыдущие оскорбления и угрозы Пояркова, который почему-то перестал разнообразить свою лексику, рассуждая про Зеленского.