В то же время Кличко подчеркнул, что он оказался перед непростым выбором: увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд.
Он объяснил, что не может пустить весь бюджет столицы только на дотации.
«За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение», — заверил Кличко.
На днях Кличко анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте украинской столицы до 20 гривен (54,8 руб.) после Нового года и сказал, что оно стало вынужденным шагом. Он напомнил, что в стране существенно выросла стоимость электроэнергии, топлива, расходных материалов. Кроме того, надо платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.