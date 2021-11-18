Мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 ноября сообщил, что отсрочил вопрос пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте до конца отопительного сезона (их не повысят с 1 января). Сообщение об этом градоначальник опубликовал в своем Facebook

Кличко объяснил резкое повышение стоимости проезда в Киеве © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

Он объяснил, что не может пустить весь бюджет столицы только на дотации.

«За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт? Вместе с тем, я понимаю насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян. И отмечу, что вынесено оно пока только на обсуждение», — заверил Кличко.

На днях Кличко анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте украинской столицы до 20 гривен (54,8 руб.) после Нового года и сказал, что оно стало вынужденным шагом. Он напомнил, что в стране существенно выросла стоимость электроэнергии, топлива, расходных материалов. Кроме того, надо платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт.