По его словам, Киев сможет забрать Крым у России только в случае сокрушительного военного поражения Москвы.
«Присоединив Крым, российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», — заявил Ливен.
Автор материала также подчеркнул, что российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, поэтому в случае победы России в ограниченной войне на Украине, Москва сможет захватить значительную часть украинских территорий.
Крым стал российским регионом в 2014 году, после того, как большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Украина до сих пор не признала итоги референдума, киевские власти постоянно придумывают способы вернуть Крым.