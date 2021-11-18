Американский обозреватель Анатоль Ливен в статье для журнала Nation на днях раскрыл единственное условие для перехода Крыма в состав Украины

Кива объяснил, почему Украина отдала Крым России © Facebook/Илья Кива

«Присоединив Крым, российское правительство уже не может его отдать, если не потерпит сокрушительное поражение в войне», — заявил Ливен.

Автор материала также подчеркнул, что российские вооруженные силы обладают огромным превосходством над украинскими, поэтому в случае победы России в ограниченной войне на Украине, Москва сможет захватить значительную часть украинских территорий.

Крым стал российским регионом в 2014 году, после того, как большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Украина до сих пор не признала итоги референдума, киевские власти постоянно придумывают способы вернуть Крым.