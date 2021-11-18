«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. <…> Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей», — говоорится в материале ведомства.
Причины прекращения поставок электроэнергии на Украину в сообщении не указаны.
В начале ноября Белоруссия возобновила коммерческие поставки электроэнергии в украинскую энергосистему. Минэнерго сообщало, что в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября.