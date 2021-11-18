Глава пропрезидентской фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давид Арахамия 17 ноября в эфире «Украина 24» заявил, что страна выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций

СБУ обыскала дом участника фильма о «33 вагнеровцах» © из открытых источников

По словам депутата, украинской власти вообще стоило воздержаться от каких-либо комментариев по данному вопросу.

«Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать, была операция или нет, все, что они (власть —ред.) должны были сказать — такие операции не комментируются, независимо от того, была операция или не было. Все. И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено — по закону», — добавил Арахамия.

В среду издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отметили со ссылкой на «бывших оперативников», что когда 23 июля 2020 года они прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят и их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком. Тогда стало известно, что офис президента просит отложить операцию, говорится в материале.

В июле прошлого года белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан. Следственный комитет Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Киев требовал выдачи задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, было объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.

Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

*Признаны в России иностранными агентами